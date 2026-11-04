Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Ginóbili llevó al Tribunal Superior la disputa por un terreno en La Angostura

El exbasquetbolista busca revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones que anuló el fallo de primera instancia favorable a la restitución del inmueble. Su defensa cuestionó la resolución y pidió que no se vuelva a iniciar el juicio, en un litigio que mantiene desde hace casi dos décadas con la comunidad mapuche Paichil Antriao

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