Ginóbili llevó al Tribunal Superior la disputa por un terreno en La Angostura
El exbasquetbolista busca revertir la decisión de la Cámara de Apelaciones que anuló el fallo de primera instancia favorable a la restitución del inmueble. Su defensa cuestionó la resolución y pidió que no se vuelva a iniciar el juicio, en un litigio que mantiene desde hace casi dos décadas con la comunidad mapuche Paichil Antriao
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La disputa judicial de Emanuel Ginóbili por un terreno en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo. La defensa del exbasquetbolista presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén para intentar dejar sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones que anuló la sentencia que había ordenado devolverle el inmueble, ubicado en el faldeo del cerro Belvedere.
El abogado José Ricardo Mena recurrió a la máxima instancia judicial de la provincia luego de que, el 7 de octubre, la Sala A de la Cámara revocara el fallo de primera instancia y ordenara que se dicte una nueva sentencia. La impugnación sostiene que la decisión fue arbitraria y que los cuestionamientos de los camaristas no justificaban anular todo lo actuado después de tantos años de litigio.
El conflicto lleva casi 20 años y enfrenta al exjugador de la NBA con la comunidad mapuche Paichil Antriao, que reclama el territorio como parte de sus tierras ancestrales. Ginóbili adquirió el lote en 2004 y, desde entonces, impulsó distintas acciones judiciales para que se reconociera la validez de su título y recuperar la posesión.
En octubre de 2025, el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, había dispuesto la restitución del terreno en un plazo de 30 días. La resolución buscó cerrar dos expedientes acumulados: una acción declarativa iniciada por Ginóbili en 2007 para confirmar la validez de la titularidad y una demanda reivindicatoria presentada en 2019 para recuperar el inmueble.
Sin embargo, la Cámara integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma entendió que la sentencia tenía deficiencias en su construcción jurídica y dispuso que se dictara un nuevo pronunciamiento. De esa manera, dejó sin efecto la orden de restitución y evitó resolver el fondo de la controversia.
La defensa de Ginóbili cuestionó ese criterio desde distintos puntos. Entre sus argumentos, planteó que las dos acciones judiciales tienen autonomía y que los posibles defectos de una no necesariamente invalidan la otra. También sostuvo que la Cámara tenía herramientas para corregir las cuestiones que considerara necesarias y resolver el conflicto sin obligar a comenzar nuevamente el proceso.
El recurso solicita al TSJ que revoque la nulidad, mantenga los aspectos válidos de la sentencia original y se pronuncie sobre los puntos pendientes, entre ellos el derecho a la restitución del inmueble. Como alternativa, pidió que sea la propia Cámara la que dicte una nueva resolución, sin devolver el expediente a primera instancia.
Del otro lado, la comunidad Paichil Antriao sostiene que el predio integra su territorio ancestral y que sus derechos sobre esas tierras se remontan a una adjudicación estatal de 1902 a José María Paisil e Ignacio Antriao. Según la sentencia de primera instancia, los integrantes de la comunidad ingresaron al lote en 2018.