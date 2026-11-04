Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

“Están negando a La Plata”: críticas al proyecto para cambiarle el nombre al puerto

Sergio Poggi, referente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, rechazó la iniciativa que propone denominarlo Puerto Región Capital Ensenada de Barragán. En diálogo con Desconfiados, planteó objeciones históricas, geográficas y lingüísticas y defendió la identidad portuaria de la capital bonaerense.

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