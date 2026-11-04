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DESCONFIADOS

“Están negando a La Plata”: críticas al proyecto para cambiarle el nombre al puerto

Sergio Poggi, referente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, rechazó la iniciativa que propone denominarlo Puerto Región Capital Ensenada de Barragán. En diálogo con Desconfiados, planteó objeciones históricas, geográficas y lingüísticas y defendió la identidad portuaria de la capital bonaerense.

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El proyecto para cambiarle el nombre al Puerto La Plata volvió a generar controversia. La iniciativa, que obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados bonaerense hace dos años, propone denominarlo Puerto Región Capital Ensenada de Barragán y reabrió el debate sobre la identidad histórica y territorial de la terminal portuaria.

En diálogo con Desconfiados, por Cadena Río FM 88.7, Sergio Poggi, referente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, cuestionó la propuesta y aseguró que la nueva denominación no tiene sustento desde el punto de vista histórico. "Llamarlo Ensenada de Barragán, que era algo que no existía cuando se creó el Puerto de La Plata, es como un despropósito", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la Ensenada de Barragán era originalmente una entrada natural del río que funcionaba como refugio para las embarcaciones. Sin embargo, remarcó que la configuración territorial de la zona fue modificándose. "Geográficamente ya no se corresponde con la Ensenada de Barragán", afirmó. También recordó que el puerto se encuentra actualmente entre los distritos de Berisso y Ensenada, a pocas cuadras de La Plata.

Otro de los cuestionamientos apuntó al concepto de Región Capital. Para Poggi, la expresión resulta ambigua y no representa una identidad territorial definida. "Región Capital es una ambigüedad toponímica", señaló. Y agregó: "Si ponés Región Capital y Ensenada de Barragán, estás negando exclusivamente a la ciudad de La Plata, la estás negando".

El arquitecto también recordó que el puerto fue parte del proyecto fundacional de la capital bonaerense, concebido como una vía de ingreso y salida de productos. En ese marco, defendió la continuidad de su denominación histórica y advirtió sobre posibles confusiones administrativas e internacionales, dado que la terminal es identificada como Puerto La Plata.

"Siempre fue el Puerto de La Plata", insistió Poggi, quien consideró que la modificación podría terminar diluyendo esa referencia. Incluso planteó que, más allá de la denominación oficial que se adopte, la gente probablemente termine llamándolo Puerto de Ensenada. "El común de la gente lo va a llamar Puerto de Ensenada, y no es Puerto de Ensenada", advirtió.

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