Julieta Prandi a Juana Viale: “No tiene autoridad moral”

Julieta Prandi profundizó sobre su separación de Emanuel Ortega y volvió a marcar un límite claro respecto de quienes opinaron públicamente. En especial apuntó contra Juana Viale, a quien le negó “cualquier autoridad moral” para burlarse de ella o del músico.“Creo que fue obvio”, respondió cuando le preguntaron si había sentido que Viale se había burlado. Y agregó: “Para mí no tiene ninguna autoridad moral ella para burlarse de mí ni de Emanuel”.



Cuando intentaron comparar esos dichos con los de Juan Alberto Mateyko, Prandi no aceptó la equivalencia e insistió: “Yo la vi burlándose”. Sobre los motivos de la ruptura, rechazó la idea de un “desgaste” gradual. “La palabra desgaste es rara porque desgaste tendría que ser que se nos fue el amor o que discutíamos todos los días. No, tiene que ver con cosas que pasaron en estos seis años”, explicó. Usó una metáfora para graficarlo: “A veces, cuando algo se rompe, no es la última gota. Son muchas gotas y de pronto el río se rebalsa”. Dejó en claro que no piensa hacer pública una “autopsia” de la relación.



Prandi reiteró que Ortega no se enteró de su decisión por redes sociales: “Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”. También fue contundente con quienes salieron a opinar sin conocer los hechos: “Toda la gente que siente la necesidad de salir a opinar, a tergiversar, a especular, está completamente desubicada. Lo que pasa dentro de una pareja lo conocen dos personas”.



Confirmó que todavía no inició el trámite de divorcio, pero señaló que lo hará con tranquilidad. “Tengo tiempo, estoy tranquila y lo vamos a hacer, por supuesto”. Sobre el trabajo, aseguró que sigue siendo su sostén: “Esto a mí siempre, incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó”.



La separación se conoció a mediados de octubre, apenas 27 días después del casamiento civil y tras seis años de relación. Viale había ironizado sobre la brevedad del matrimonio y el gasto de la boda, comentarios que Prandi interpretó como una burla y a los que respondió con dureza en distintas oportunidades.