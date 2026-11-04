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Miércoles, 4 noviembre 2026
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CONFLICTO

Wanda Nara exige que Icardi no pueda abandonar el país

La conductora volvió a solicitar la prohibición de salida del país para su exmarido por un presunto atraso en la cuota alimentaria de sus hijas desde abril. El pedido se da en medio de la escalada por la exposición de las menores en redes y mientras el futbolista permanece sin club

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Tras la resolución de divorcio del Tribunal de Milán conocida a principios de octubre, Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron un nuevo frente de conflicto.

La conductora de MasterChef Celebrity respondió a un reciente pedido formal del futbolista para que se respete la prohibición judicial de mostrar los rostros de sus hijas en redes sociales.

Según trascendió, el contraataque de Nara consistió en reiterar ante la Justicia argentina la solicitud de prohibición de salida del país para Icardi.

El motivo invocado es una deuda por la cuota alimentaria de las menores, que se habría iniciado en abril. El monto final de los alimentos aún no está definido y rige una cifra provisoria que, de acuerdo con la versión difundida, no se habría cumplido de manera regular.

La situación cobra relevancia porque Icardi se encuentra actualmente sin club, luego de que finalizara su contrato con el Galatasaray de Turquía en junio. En un momento anterior, el futbolista había obtenido autorización judicial para viajar al exterior.La escalada se enmarca en las tensiones por la privacidad de las hijas de la expareja. Publicaciones recientes en las que aparecen las menores, incluidas imágenes compartidas desde el entorno de Wanda Nara,  motivaron la exigencia de Icardi de hacer cumplir la medida cautelar vigente.

El delantero busca limitar de manera más estricta tanto las declaraciones mediáticas sobre las niñas como la difusión de sus imágenes.

El pedido de prohibición de salida del país podría complicar los movimientos de Icardi mientras se dirime el conflicto por los alimentos y la exposición de las menores. Hasta el momento no se conocen resoluciones judiciales definitivas sobre esta nueva presentación.

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