Nació Chapeaux, la nueva girl band de Popstars

Este martes 3 de noviembre, Telefe puso punto final a la edición 2026 de Popstars con la conformación oficial de Chapeaux, la nueva girl band argentina.



El jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García eligió a las cinco integrantes en el capítulo 40 y último del reality conducido por Nicolás Vázquez.El proceso arrancó con 15.000 inscriptas, se redujo a 3.000 para las audiciones presenciales, luego a 150, 33 y 11 semifinalistas. Ocho finalistas compitieron por los cinco lugares.



Las eliminadas en la última instancia fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.La definición se vivió a solas con el jurado, que comunicó una por una si formaban o no parte de la banda.



La emoción fue el denominador común: lágrimas, gritos y abrazos marcaron la noche.



Juana Distéfano (19 años, número 2290) fue la primera en enterarse. Tiene un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores desde 2015 y a los 12 años cantó con Tini Stoessel. “No puedo creer que estoy acá. Siento que tengo el corazón que se me sale por la garganta”, expresó.



Mía Piñeiro (18 años, número 2492) es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del violinista Fernando Suárez Paz (histórico colaborador de Astor Piazzolla). También se dedica a la fotografía artística. “La música es mi mejor amiga”, confesó.



Magalí Altamirano (número 754), nacida en Barracas, estudia comedia musical desde los 10 años y forma parte del elenco de Soy Luna: Volver a rodar (Disney+). Rompió en llanto al recibir la noticia.



María Adolfina Pérez (19 años, número 784), oriunda de Basavilbaso (Entre Ríos), dejó de lado la idea de estudiar periodismo para dedicarse al canto. Su mensaje a las chicas del interior fue uno de los momentos más emotivos de la noche.



Kala Bidner (21 años, número 2246) es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. Cantó el Himno Nacional en un amistoso de la Selección Argentina y compartió escenario con Franco de Vita a los 9 años. “Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista”, aseguró.



Al cierre del programa se emitió el primer videoclip oficial de Chapeaux con el tema “Me provoca”, que el quinteto venía ensayando y que por primera vez incluye las voces definitivas de las ganadoras.



Las entradas para el primer show ya están a la venta: el debut en vivo será el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.