Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 INESPERADO

Cumbre en La Plata entre Kicillof y Máximo, que presidirá el Congreso del PJ

Sin aviso previo, el Gobernador y el líder de La Cámpora se encontraron en la previa del encuentro del consejo partidario.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.