Apps
Martes, 3 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
INESPERADO

Cumbre en La Plata entre Kicillof y Máximo, que presidirá el Congreso del PJ

Sin aviso previo, el Gobernador y el líder de La Cámpora se encontraron en la previa del encuentro del consejo partidario.

Cumbre en La Plata entre Kicillof y Máximo, que presidirá el Congreso del PJ
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder de La Cámpora, el diputado nacional Máximo Kirchner, se encontraron hoy nuevamente, en una cumbre que se dio sin previo aviso, días antes de que se congregue el Consejo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

La cumbre entre ambos dirigentes, enfrentados en una fuerte interna que atraviesa al peronismo de la provincia, tuvo como objetivo allanar el camino para la realización del Congreso partidario.

Se confirmó, en ese sentido, que Kirchner presidirá el Congreso, en virtud de la negociación por el poder en la estructura partidaria (Kicillof se quedó con la presidencia del partido a principios de este año; antes lo conducía Máximo).

Kicillof y Kirchner no estuvieron solos en el encuentro, que se ralizó en La Plata. Los acompañaron dirigentes de peso de sus respectivos espacios.

Por el ala kicillofista se encontraban la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares, y por el camporismo, el titular del bloque peronista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

YO DIGO, TU DICES, ÉL DICE

Operaciones y contraoperaciones que agigantan la interna en el oficialismo

En el peronismo bonaerense se viven tiempos de suma tensión entre los diferentes espacios, mientras restan definirse temas importantes de cara a las elecciones. Florecieron varias operaciones cruzadas que echan más leña a un fuego muy difícil de apagar

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei mira al norte: por qué las elecciones en EEUU pueden complicar sus planes para 2027

Con 2027 cada vez más cerca, Kicillof abre una licitación millonaria para su Data Center

Letras del Tesoro: la Provincia avanza con los rescates previstos para noviembre

PRO-LLA: avances, desconfianzas, interferencias y la Rosada como ordenador

Jueces que se van y pliegos que no llegan

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET