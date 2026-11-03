Cumbre en La Plata entre Kicillof y Máximo, que presidirá el Congreso del PJ

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder de La Cámpora, el diputado nacional Máximo Kirchner, se encontraron hoy nuevamente, en una cumbre que se dio sin previo aviso, días antes de que se congregue el Consejo del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
La cumbre entre ambos dirigentes, enfrentados en una fuerte interna que atraviesa al peronismo de la provincia, tuvo como objetivo allanar el camino para la realización del Congreso partidario.
Se confirmó, en ese sentido, que Kirchner presidirá el Congreso, en virtud de la negociación por el poder en la estructura partidaria (Kicillof se quedó con la presidencia del partido a principios de este año; antes lo conducía Máximo).
Kicillof y Kirchner no estuvieron solos en el encuentro, que se ralizó en La Plata. Los acompañaron dirigentes de peso de sus respectivos espacios.
Por el ala kicillofista se encontraban la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado Mariano Cascallares, y por el camporismo, el titular del bloque peronista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli.