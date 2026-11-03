Murió el padre del intendente de Chascomús

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Triste cumpleaños para Javier Gastón: en el mismo día en que el intendente de Chascomús festejaba sus 59, su padre, Juan Carlos, falleció.
“Hace 59 años me diste la bienvenida a este mundo. Hoy, en mi cumpleaños, me toca despedirte”, escribió el jefe comunal en un breve mensaje en redes.
Juan Carlos Gastón y su hijo compartían la pasión por la política. El padre fue el primer intendente de Chascomús con la vuelta de la democracia, cuando Raúl Alfonsín, también oriundo del distrito, alcanzó la presidencia de la Nación. El hijo siguió sus pasos: actualmente comanda el municipio.
“Con muchísimo dolor y una tristeza inmensa, les cuento que se fue papá”, escribió el alcalde en su mensaje. “Fue nuestro papá, el mío y el de mis hermanos, pero también fue un hombre que dedicó una parte importante de su vida a Chascomús. Fue el intendente del retorno a la democracia, durante la presidencia del querido Raúl Alfonsín, en aquellos años en los que nuestro país volvía a recuperar la libertad, las instituciones y la esperanza”.
“Tuvo el honor y la enorme responsabilidad de ser parte de ese momento histórico, con el compromiso y las convicciones que lo acompañaron a lo largo de toda su vida”, destacó el intendente en el texto que acompaña a varias fotos que los muestran juntos.
“Hoy lo despedimos nosotros, su familia, con el dolor inmenso de su ausencia. Pero también lo despide una ciudad que fue parte de su vida, de sus sueños y de su compromiso. Una ciudad a la que quiso profundamente y a la que le dedicó tanto”, afirma Javier Gastón en su despedida. “Nos queda su amor, sus enseñanzas, su ejemplo y tantos recuerdos que vamos a llevar con nosotros para siempre. Nos queda también el orgullo de su historia, de sus convicciones y de la huella que dejó en Chascomús”.
“Gracias, papá, por tanto. Por enseñarnos con tu vida, por tu amor y por todo lo que nos diste. Por mostrarnos que hay cosas que vale la pena defender siempre. Hace 59 años me diste la bienvenida a este mundo. Hoy, en mi cumpleaños, me toca despedirte. Qué difícil es poner en palabras este momento. Gracias por acompañarnos siempre, por estar, por tu amor y por ser el abuelo de los chicos. Qué privilegio haber compartido la vida con vos”, reza el texto.
“Te vamos a extrañar cada día de nuestras vidas. Descansá en paz, viejo querido. Te amamos”, concluye el mensaje.