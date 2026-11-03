Volver | La Tecla Municipios 3 de noviembre de 2026 TRISTE

Murió el padre del intendente de Chascomús

Juan Carlos Gastón, que también fue alcalde de ese distrito, falleció hoy, en la fecha de cumpleaños de su hijo.

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