Volver | La Tecla Nacionales 3 de noviembre de 2026 OTRA DE STURZENEGGER

El gobierno presentó una nueva ley ómnibus y tuvo que recular de inmediato

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que modifica decenas de leyes, quedó envuelto en una polémica instantánea por la idea de cobrar impuestos a los CEDEARs. Ahora dicen que era parte de un borrador viejo y lo van a sacar.

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