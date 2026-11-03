Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 ¿Y LA REACTIVACIÓN?

Pymes bonaerenses disconformes con anuncios de Caputo: “Hay que recuperar la actividad”

Desde la CEPBA consideraron que las medidas son positivas pero “insuficientes” y reclamaron que el gobierno haga arrancar la economía y vuelva a poner a la industria y el comercio en el centro.

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