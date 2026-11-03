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Martes, 3 noviembre 2026
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¿Y LA REACTIVACIÓN?

Pymes bonaerenses disconformes con anuncios de Caputo: “Hay que recuperar la actividad”

Desde la CEPBA consideraron que las medidas son positivas pero “insuficientes” y reclamaron que el gobierno haga arrancar la economía y vuelva a poner a la industria y el comercio en el centro.

Pymes bonaerenses disconformes con anuncios de Caputo: “Hay que recuperar la actividad”
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Las medidas de alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas (pymes) anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron recibidas con un entusiasmo moderado en el sector, al menos en la provincia de Buenos Aires, donde el titular de la cámara que las representa dijo que son “sólo un paliativo” y resultan “insuficentes”.

El esquema definido por el gobierno nacional, que comprende entre otras medidas la suspensión de embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “es insuficiente a la luz de una recesión que ya ingresó a un tercer subsuelo de todo horizonte de rentabilidad y equilibrio de costos”, dijo Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).

Siro dijo que apoya la medida, anunciada por Caputo en el Congreso productivo promovido por la Unión Industrial Argentina (UIA), pero se mostró sorprendido porque vio “muy positivo” al ministro.

“Si hay embargos, ¿por qué nos dice el ministro que estamos tan bien? Si en realidad estamos muy mal, porque a los embargos hay que entenderlos como medidas que toma el Estado ante una obligada morosidad por recesión, falta de ventas e insumos cada vez más caros”, enfatizó el dirigente empresario.

“Lo que nosotros necesitamos es poder recuperar la actividad económica, la capacidad de compra del consumidor y el rol estratégico que tienen la industria y el comercio en el desarrollo de las economías regionales”, dijo Siro.

En cuanto a la suspensión de los embargos, “la veníamos pidiendo a través de las cámaras nacionales: lo pedimos con la CAC, lo pedimos con CAME, y la UIA también lo pidió”, destacó el titular de la CEPBA. “Nosotros manifestamos que esa medidas son necesarias por la situación que está pasando un gran sector de la industria y el comercio nacional”.
 

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