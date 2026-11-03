En la previa del año electoral, politólogos, consultores y periodistas analizan el clima de época

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¿Qué clima de época atraviesa a la opinión pública argentina? ¿Cómo se transforma la noticia política entre la rotativa y el streaming? ¿Qué claves dejan las elecciones brasileñas? Esas preguntas —y otras centrales para la comunicación política— estarán en el centro del X Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP), que se realizará el 5 y 6 de noviembre en la Casa de la Cultura (Ex edificio del diario "La Prensa" - Av. de Mayo 575).
El presidente de ASACOP, Federico Rey Lennon, enmarca el encuentro en el crecimiento de la comunidad profesional y en la necesidad de sostener conversaciones plurales. “Desde su fundación en 2014, ASACOP ha recorrido un camino de crecimiento y consolidación que nos permite celebrar en 2026 nuestro 10º Encuentro Anual, con una comunidad profesional cada vez más amplia y diversa”, afirma.
“En un contexto político marcado por la polarización y las dificultades para construir acuerdos, creemos que es fundamental sostener espacios de diálogo respetuoso y plural, donde puedan convivir distintas perspectivas”, agrega Rey Lennon. Y concluye: “Estamos convencidos de que la consultoría política en Argentina tiene una responsabilidad que trasciende las campañas electorales: contribuir a mejorar la calidad de la conversación pública y fortalecer nuestras instituciones democráticas. Ese es el compromiso profesional que nos reúne hoy y que proyectamos hacia 2027”.
El Cronograma
El programa tendrá tres escenarios para paneles y conferencias, con una agenda que cruza análisis electoral, consultoría, academia y periodismo. La apertura del jueves 5 dará paso, en el Salón Dorado, al panel “¿Un nuevo clima de época? La opinión pública en la Argentina de Milei”, con Augusto Reina, Carlos Gervasoni y Analía Del Franco.
Ese mismo día, el panel “De la rotativa al streaming: política y medios de comunicación” reunirá a los reconocidos periodistas Manu Jove, Jésica Bossi y Gabriel Ziblat; junto al consultor en comunicación Mauro Becerra.
En la Sala Imprenta, el programa incluye el Panel de Universidades llamado “De la Academia a la profesión”, con Santiago Aragón (Austral - UNLZ y UNLaM), Lourdes Puente (UCA) y Federico Rey Lennon (UCA - UNLaM).
La agenda del jueves también pondrá el foco en las decisiones de consumo y su vínculo con la política. A las 17, el Salón Dorado recibirá el panel “Lo que vota el bolsillo”, con Guillermo Olivetto, Sebastián Lopes Perera y el vicepresidente de la ASACOP, Pablo Pérez Paladino.
En paralelo, la Sala Imprenta será sede del panel “Consultoría política desde el interior”, con los consultores Maximiliano Aguiar, Julio Pizetti y Leandro Gralia.
El viernes 6, el Salón Dorado abrirá su programación con la conferencia de Hugo Haime, “Del Compañero al algoritmo”.
A las 10, el panel “Brasil después de las urnas: claves de una elección”, reunirá a Mariana Bonjour, Patrick Paraense y Celso Lamounier, consultores brasileños invitados al evento.
Por la tarde, el panel de política latinoamericana contará con la presencia de socios de ASACOP con experiencia en campañas latinoamericanas, como Fernando Dopazo (labor en Colombia), Maximiliano Aguiar (en Perú) y Camilo Severino (en Bolivia).
Al mediodía el director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo conversará sobre la noticia en Argentina y el resto del continente en "2027: La Noticia Política" . También, los reconocidos consultores Daniel Ivoskus y Shila Vilker analizarán las "12 preguntas incómodas sobre consultoría política" .
La conversación sobre los nuevos liderazgos tendrá lugar a las 15.30, con la exposición “¿Candidatearse o no? Dilema para ‘outsiders’”, con el reconocido consultor Roberto Starke. El programa del viernes también contempla entrevistas, conferencias y paneles sobre gobiernos locales, conversación digital y consultoría política.
La Asociación Argentina de Consultores Políticos reúne a más de 300 profesionales de todo el país dedicados a la consultoría política, la comunicación, las campañas electorales, la investigación de opinión pública, la gestión de gobierno y los asuntos públicos. Desde 2014, ASACOP impulsa la profesionalización, formación e intercambio de quienes trabajan en estos ámbitos.