Volver | La Tecla Nacionales 3 de noviembre de 2026 PARA AGENDAR

En la previa del año electoral, politólogos, consultores y periodistas analizan el clima de época

Entre jueves y viernes se realizará el X Encuentro Anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos ASACOP. Paneles y conferencias con especialistas de la Argentina y la región.

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