Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 LLAMADOS

Kicillof convocó a los intendentes al acto del Papa León XIV en Luján

El Gobernador cursó invitaciones a los jefes comunales para participar de la misa que encabezará el Sumo Pontífice el próximo 11 de noviembre en la Plaza Belgrano. La Provincia coordina con Nación, la Iglesia y los municipios los detalles del operativo para recibir a los peregrinos.

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