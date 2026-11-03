Kicillof convocó a los intendentes al acto del Papa León XIV en Luján
El Gobernador cursó invitaciones a los jefes comunales para participar de la misa que encabezará el Sumo Pontífice el próximo 11 de noviembre en la Plaza Belgrano. La Provincia coordina con Nación, la Iglesia y los municipios los detalles del operativo para recibir a los peregrinos.
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los intendentes de la Provincia para que participen de la celebración que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Luján, en el marco de su visita apostólica a la Argentina. El encuentro tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
A través de una invitación formal, el mandatario provincial extendió la convocatoria a los 135 jefes comunales de toda la Provincia y destacó la importancia de acompañar una jornada que promete reunir a miles de fieles de distintos puntos del país. La misa será el último gran encuentro pastoral del Pontífice durante su paso por territorio argentino.
En paralelo, el Gobierno bonaerense avanza con los preparativos junto a las autoridades eclesiásticas, la administración nacional y los municipios involucrados. La planificación contempla especialmente cuestiones vinculadas con la seguridad, la circulación, los traslados y la recepción de los peregrinos que llegarán a Luján para participar de la celebración.
Durante una conferencia de prensa, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, brindaron precisiones sobre el esquema de trabajo. Allí aclararon que la organización de la visita apostólica corresponde a la Iglesia, mientras que los distintos niveles del Estado deben garantizar el acompañamiento y las condiciones necesarias para que las actividades se desarrollen con normalidad.
Álvarez Rodríguez remarcó la trascendencia histórica del acontecimiento, al recordar que pasarán 39 años desde la visita de San Juan Pablo II a la Argentina y 44 años desde la última presencia de un Papa en Luján. En ese marco, sostuvo que el objetivo de la Provincia es que los asistentes puedan vivir la jornada con tranquilidad y se sientan recibidos y protegidos.
La funcionaria también destacó que la organización se inscribe en el lema elegido para la visita, “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, y planteó que la Provincia buscará expresar esos valores a través de una convocatoria basada en la hospitalidad, la convivencia y el compromiso con la justicia y la paz.
Claypole y Luján, las dos escalas bonaerenses
La agenda pastoral de León XIV en territorio bonaerense tendrá dos momentos centrales. El primero será el lunes 9 de noviembre, cuando el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. La actividad está prevista para las 9.15 y contará con la presencia de Kicillof, quien recibirá al Sumo Pontífice.
Durante esa visita, León XIV mantendrá un encuentro con los residentes y trabajadores de la institución, además de delegaciones de otros pequeños cottolengos de la Provincia. Desde el Ejecutivo bonaerense consideran que esta primera actividad pastoral en suelo provincial tendrá un significado especial.
El cierre de la agenda pastoral será el miércoles 11 en Luján, con la celebración de la misa de la caridad. La convocatoria estará especialmente orientada a los sectores más humildes y vulnerables, y se espera la llegada de peregrinos tanto de distintos distritos bonaerenses como de otras provincias.
De esta manera, Kicillof busca sumar a los intendentes a una jornada de fuerte relevancia religiosa e institucional, mientras la Provincia ultima los detalles de un operativo que tendrá como escenario central a uno de los principales puntos de peregrinación del país.