Callum Turner sería el nuevo James Bond

El actor británico Callum Turner se perfila como el principal candidato para interpretar al próximo James Bond, según reportes difundidos en las últimas horas por medios especializados.

La información, impulsada por el periodista Roger Friedman (quien en su momento anticipó el casting de Daniel Craig), sostiene que Turner habría quedado seleccionado tras las pruebas de cámara finales realizadas a fines de octubre en los Bray Studios, en Inglaterra.



La nueva entrega de la saga 007 estará dirigida por el cineasta canadiense Denis Villeneuve, responsable de la trilogía de Dune. El guión corre a cargo de Steven Knight (creador de Peaky Blinders), mientras que Amy Pascal y David Heyman figuran como productores bajo el paraguas de Amazon MGM Studios, que tomó el control de la franquicia en 2025. Se espera que el rodaje comience en 2027.Turner, de 36 años, ha sido mencionado durante meses como uno de los favoritos junto a Jack Lowden (Slow Horses) y Josh O’Connor.



Entre las señales que alimentaron los rumores se encuentra su reciente renuncia como director de Twentytwo Films, la productora que fundó junto a su esposa, la cantante Dua Lipa, aunque registros oficiales indican que ese alejamiento ocurrió en diciembre de 2025.