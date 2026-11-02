Volver | La Tecla Nacionales 2 de noviembre de 2026 JUICIO YPF

15 estados de EE.UU. respaldan el reclamo contra Argentina ante la Corte Suprema

Fiscales generales de 15 estados y territorios presentaron un escrito ante la Corte Suprema estadounidense para apoyar el pedido de Petersen y Eton Park, que buscan reactivar la condena por US$16.100 millones. La defensa argentina deberá responder antes del 2 de diciembre, mientras el máximo tribunal define si acepta revisar el caso

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