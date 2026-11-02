15 estados de EE.UU. respaldan el reclamo contra Argentina ante la Corte Suprema
Fiscales generales de 15 estados y territorios presentaron un escrito ante la Corte Suprema estadounidense para apoyar el pedido de Petersen y Eton Park, que buscan reactivar la condena por US$16.100 millones. La defensa argentina deberá responder antes del 2 de diciembre, mientras el máximo tribunal define si acepta revisar el caso
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El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Fiscales generales de 15 estados y territorios presentaron un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a Petersen y Eton Park, los demandantes que buscan revertir el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por unos US$16.100 millones.
La presentación, encabezada por el estado de Missouri y fechada el 30 de octubre, cuestiona el criterio aplicado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Según los firmantes, esa interpretación podría permitir que otros países eviten cumplir sentencias de tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas que favorezcan sus propios intereses.
El planteo se suma al pedido de los demandantes para que la Corte Suprema revise la decisión de segunda instancia, que en marzo de 2026 falló a favor de la Argentina y revirtió la sentencia de primera instancia por la expropiación de la petrolera, concretada en 2012.
Sin embargo, la intervención de los estados no implica que el máximo tribunal vaya a aceptar el caso. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación remarcaron que la presentación de escritos de terceros, conocidos como amicus curiae, es un procedimiento habitual en esta etapa y no constituye una apelación automática.
La defensa argentina también marcó diferencias entre los argumentos de los estados y la discusión judicial por YPF. Según explicaron desde el organismo, el planteo de Missouri surge de una controversia con otro país bajo el derecho estadounidense, mientras que el litigio por la petrolera fue resuelto a partir de la legislación argentina.
En esa línea, la Procuración recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó formalmente la posición argentina en cinco oportunidades durante el proceso. El organismo distinguió esas intervenciones del gobierno federal de la presentación realizada ahora por los fiscales generales estatales.
Por ahora, la fecha clave para la Argentina es el 2 de diciembre de 2026, plazo previsto para presentar su respuesta al pedido de revisión impulsado por los demandantes y a los escritos que lo respaldan. Hasta entonces, también podrían sumarse nuevas presentaciones en apoyo de la posición argentina.