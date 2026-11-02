Volver | La Tecla Nacionales 2 de noviembre de 2026 DÓNDE VOTO

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón provisorio para las elecciones 2027

La Justicia Electoral puso a disposición el registro para que los ciudadanos verifiquen sus datos de cara a los próximos comicios presidenciales. La consulta estará abierta hasta el 30 de noviembre y también alcanza a los jóvenes que votarán por primera vez.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.