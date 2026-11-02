Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2026 ACTO DE CIERRE

Nardini cerró los Juegos Argentinos Urbanos y Malvinas se proyecta como sede del deporte urbano

Con más de 700 atletas de 22 provincias, finalizaron los primeros Juegos Argentinos Urbanos en Malvinas Argentinas. Leo Nardini encabezó la ceremonia de clausura y confirmó que la competencia tendrá continuidad cada dos años en distintas ciudades del país.

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