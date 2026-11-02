Nardini cerró los Juegos Argentinos Urbanos y Malvinas se proyecta como sede del deporte urbano
Con más de 700 atletas de 22 provincias, finalizaron los primeros Juegos Argentinos Urbanos en Malvinas Argentinas. Leo Nardini encabezó la ceremonia de clausura y confirmó que la competencia tendrá continuidad cada dos años en distintas ciudades del país.
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Malvinas Argentinas fue escenario de un acontecimiento histórico para el deporte nacional. Con la participación de más de 700 atletas de 22 provincias, concluyó la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), una competencia federal que durante cuatro jornadas reunió a deportistas de distintas disciplinas y posicionó al distrito como Capital del Deporte Urbano.
El intendente Leo Nardini encabezó el acto de cierre y premiación, acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia; y el titular de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura, entre otras autoridades.
La competencia incluyó nueve disciplinas: skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5. Además de la entrega de medallas a los ganadores, las delegaciones provinciales recibieron diplomas conmemorativos por su participación en esta primera experiencia de alcance nacional.
Durante la ceremonia, Nardini destacó el recorrido que permitió concretar los Juegos y puso el foco en las decisiones políticas y las inversiones en infraestructura deportiva que se realizaron en el distrito. “Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política. Hace muchos años empezamos a invertir en infraestructura urbana y a recuperar espacios públicos para que los chicos puedan hacer actividad física”, sostuvo. También remarcó el papel de la legislación bonaerense para reconocer e institucionalizar disciplinas que históricamente crecieron en los barrios.
En esa línea, el jefe comunal planteó que la iniciativa trasciende lo estrictamente competitivo y representa una herramienta de inclusión social. “El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos. Acá no le hablamos de política a los chicos, sino que llevamos adelante una política de Estado entendiendo el bien colectivo”, expresó.
Por su parte, Vivona celebró los resultados de esta primera edición y destacó la importancia de la ley que permitió impulsar el desarrollo de estas actividades. El legislador sostuvo que los deportes urbanos forman parte de la identidad de numerosos barrios y comunidades, aunque durante años no contaron con el reconocimiento institucional necesario. Además, proyectó la posibilidad de ampliar la competencia con nuevas disciplinas y avanzar hacia instancias internacionales, como un Sudamericano y, eventualmente, un Mundial.
Desde el Comité Olímpico Argentino también valoraron la convocatoria y la organización del evento. Moccia aseguró que los Juegos superaron las expectativas iniciales y destacó el trabajo articulado entre el Municipio, las federaciones deportivas y el movimiento olímpico. Asimismo, confirmó que la competencia tendrá continuidad cada dos años y rotará por distintas ciudades del país.
El cierre también incluyó reconocimientos institucionales. Nardini distinguió a Moccia y Ventura por su acompañamiento en la organización, mientras que el COA reconoció al intendente por abrir las puertas del distrito al deporte y a Vivona por su impulso a la legislación que hizo posible esta primera edición.
De esta manera, los primeros Juegos Argentinos Urbanos dejaron planteado un nuevo escenario para el crecimiento de estas disciplinas en el país. Nardini, por su parte, manifestó su intención de acompañar la expansión de la iniciativa y sostuvo que será un orgullo para Malvinas Argentinas haber sido la primera sede de una competencia que buscará consolidarse a nivel nacional.