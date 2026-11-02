Comienza el juicio oral contra “la Toretto” por la muerte de Walter Armand

Más de dos años después del hecho, hoy, a las 9 de la mañana se levanta el telón del juicio oral y público contra la influencer Felicitas Alvite, conocida como “la Toretto de La Plata”.



La joven está imputada por homicidio simple con dolo eventual en la causa por la muerte del motociclista Rubén Walter Armand (35 años), ocurrida en la intersección de avenida 13 y 532 de La Plata.



El tribunal que interviene es el Oral en lo Criminal N° 2, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard. Las audiencias están previstas hasta el 6 de noviembre y se estima que declararán cerca de 100 testigos propuestos por la fiscalía, la querella y las defensas.



Según la hipótesis acusatoria, la madrugada del 12 de abril de 2024 Alvite conducía un Volkswagen Gol Trend y circulaba a alta velocidad junto a un Peugeot negro manejado por su amiga Valentina Velázquez. Partieron de Plaza Moreno, se pusieron en paralelo y recorrieron el centro platense eludiendo vehículos y cruzando varios semáforos en rojo.



En 13 y 532, tras atravesar en rojo, Alvite embistió la motocicleta Bajaj Boxer de Armand, que cruzaba con luz verde. El impacto desplazó la moto 66,53 metros y el auto dejó una huella de frenado de 103,5 metros. Armand falleció horas después en el hospital de Gonnet por un shock traumático irreversible con lesiones graves en cabeza, tórax y abdomen.



La Justicia sostuvo hasta esta instancia que hubo dolo eventual: Alvite recorrió unos 3.000 metros en 2 minutos y 10 segundos (velocidad promedio de 83 km/h) y atravesó seis semáforos en rojo en zona céntrica, representándose la posibilidad de causar una muerte y continuando de todos modos. Por eso la carátula no es homicidio culposo. La pena en expectativa es de entre 8 y 25 años de prisión.



Velázquez, en cambio, está acusada por su participación en la presunta picada (prueba de velocidad o destreza ilegal).El fiscal de juicio es Martín Chiorazzi, con Mariano Sibuet como co-fiscal. La querella está a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.



La defensa de Alvite la integran Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo; a Velázquez la asiste la defensora oficial Raquel Ponzinibio.



La familia de Armand reclama justicia. Su hermano Milton ha expresado que la joven “mató a una persona y con eso a una familia entera”, dejando hijos sin padre. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Plata serán pruebas centrales del debate.



El juicio marcará el cierre de una causa que pasó de una imputación inicial por homicidio culposo a la calificación más grave de dolo eventual, en un hecho que la fiscalía y la querella vinculan a una carrera ilegal en plena ciudad.