Volver | La Tecla Nacionales 2 de noviembre de 2026 ENCUENTRO

Mujeres, diálogo y reconciliación: la participación argentina en una cumbre en Malta

La Comisión Nacional de Justicia y Paz formó parte del IV Encuentro de la UMOFC. Sandra Barrionuevo participó como presidenta de la Subcomisión de Mujeres y Juventudes.

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