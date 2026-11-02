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Mujeres, diálogo y reconciliación: la participación argentina en una cumbre en Malta

La Comisión Nacional de Justicia y Paz formó parte del IV Encuentro de la UMOFC. Sandra Barrionuevo participó como presidenta de la Subcomisión de Mujeres y Juventudes.

Mujeres, diálogo y reconciliación: la participación argentina en una cumbre en Malta
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Entre el 23 y el 26 de octubre se realizó en Malta el IV Encuentro de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC) con las Mujeres de Oriente Medio y del Mediterráneo. Bajo el lema “Las mujeres: un refugio seguro para una humanidad en dificultad”, la convocatoria reunió a 92 participantes de 34 países y regiones.

En representación de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina participaron su presidenta, Ayelén Tomasini, y Sandra Barrionuevo, presidenta de la Subcomisión de Mujeres y Juventudes. Durante las jornadas se compartieron experiencias y se debatió sobre el papel de las mujeres en la promoción de la dignidad humana, la reconciliación y la construcción de la paz.

Uno de los ejes centrales fueron los desafíos que enfrentan las mujeres en contextos de conflicto y vulnerabilidad, así como su aporte al sostenimiento de las familias y al fortalecimiento de las comunidades. También se destacó la necesidad de reconocer su liderazgo y promover acciones concretas para favorecer el diálogo y la convivencia.

Tras su participación, desde la Comisión Nacional de Justicia y Paz agradecieron a la UMOFC y a sus autoridades por la convocatoria. Además, adelantaron que preparan una carta dirigida al papa León XIV para transmitirle las experiencias y los compromisos surgidos del encuentro.

La participación argentina se enmarcó en el llamado del pontífice a construir una “paz desarmada y desarmante”, con el compromiso de transformar las reflexiones compartidas en iniciativas concretas en las comunidades.

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