Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2026 REBUSQUE

De policía a repartidor: un sargento de la Bonaerense baleó a dos ladrones

Durante uno de sus francos, el efectivo realizaba una entrega cuando fue asaltado en Malvinas Argentinas. Los delincuentes le robaron sus pertenencias y quisieron llevarse la moto, pero no pudieron arrancarla.

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