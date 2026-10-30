Viernes negro: nuevo récord del riesgo país y acciones argentinas en baja

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Los bonos y las acciones argentinas en dólares volvieron a caer y el riesgo país se disparó hasta su récord en el año en la última jornada bursátil en Wall Street, cerrando una semana para el olvido con el contagio de la caída de la Bolsa de San Pablo, en Brasil, y la marcada desconfianza de los inversores en la capacidad de pago de la Argentina.
El riesgo soberano, que mide el banco JP Morgan para los países emergentes, se lanzó casi hasta los 800 puntos, llegando a tocar los 790 y cerrando la semana en 787. El índice prácticamente duplica el mínimo de 404 puntos básicos que se había registrado en julio.
El aumento del riesgo país corresponde a un descenso en el valor de los bonos, que refleja las dudas sobre la capacidad del Estado argentino de cancelarlos a su vencimiento. También es un espejo de la caída de los bonos y acciones de empresas brasileras tras el triunfo electoral del actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva.
Las acciones argentinas en New York cayeron uniformemente, excepto las de Globant, la única que subió. Registraron bajas importantes EDENOR (–6,1%), Transportadora Gas del Sur (–5,5%) y Central Puerto (–5,1%). También bajó el valor de los papeles de los bancos BBVA, Macro, Galicia, Supervielle y Corporación América, de CRESUD, IRSA y Loma Negra, de Mercado Libre, Telecom, Ternium y Tenaris y de las energéticas YPF (estatal) y Pampa Energía.
El dólar estadounidense, en tanto, cerró el mes 20 pesos arriba de su valor al inicio de octubre. Hoy bajó, pero cerró la semana con un aumento de $ 4,50.