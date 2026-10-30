Volver | La Tecla Nacionales 30 de octubre de 2026 SEMANA PARA EL OLVIDO

Viernes negro: nuevo récord del riesgo país y acciones argentinas en baja

El riesgo soberano tocó los 790 puntos y cerró en 787, el valor máximo en todo el año. Los papeles de las empresas argentinas cayeron en Wall Street. El dólar bajó, pero quedó $ 20 arriba en el mes.

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