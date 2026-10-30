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Salud Mental: Kreplak salió al choque y acusó a Milei de desentenderse de las provincias

El ministro bonaerense cuestionó la media sanción que obtuvo el proyecto en el Senado y advirtió que los cambios no solucionan las dificultades del sistema sanitario. Además, destacó que se lograron frenar varios artículos de la iniciativa original y anticipó que la discusión continuará en Diputados.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó su rechazo a las modificaciones de la Ley Nacional de Salud Mental que obtuvieron media sanción en el Senado. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó la iniciativa y sostuvo que los cambios propuestos no ofrecen respuestas a los problemas que atraviesa el sistema sanitario.

A través de sus redes sociales, el funcionario consideró que la reforma podría agravar el escenario actual y advirtió que el proyecto no contempla las necesidades concretas de quienes trabajan diariamente en la atención de pacientes con padecimientos de salud mental.

En ese sentido, Kreplak apuntó directamente contra la administración de Javier Milei. "Tenemos un Gobierno nacional que no implementa las políticas necesarias, no invierte, no acompaña a las provincias y pone obstáculos a quienes todos los días sostenemos la atención", manifestó.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense remarcó que son las jurisdicciones provinciales y los equipos de salud los que deben afrontar una demanda cada vez mayor, mientras que Nación no aporta los recursos ni las herramientas necesarias para fortalecer el sistema. Además, cuestionó que se destine tiempo a debatir modificaciones legislativas que, desde su perspectiva, no resuelven las dificultades de fondo.

 
Pese a las críticas, el ministro destacó que durante el tratamiento parlamentario se consiguieron introducir límites al proyecto original. "Gracias al trabajo de la militancia, de nuestros senadores y senadoras y de las y los trabajadores de la salud, logramos frenar muchos de los artículos que contenía el proyecto original", señaló.

La discusión ahora continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo nacional buscará avanzar con la iniciativa. En ese escenario, desde la Provincia anticiparon que mantendrán su postura contraria a los cambios impulsados y reclamaron que el debate se concentre en las necesidades del sistema de atención.

"Necesitamos inversión, planificación y políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental, no reformas que agreguen nuevas dificultades", planteó Kreplak. Y concluyó con una advertencia sobre el futuro del proyecto: "No podemos permitir que avance una modificación que, lejos de resolver los problemas, termine profundizándolos".
 

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