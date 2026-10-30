Volver | La Tecla Nacionales 30 de octubre de 2026 JUSTICIA

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y Karina

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas se involucró en el caso y cuestionó el fallo del juez Martínez de Giorgi, que había beneficiado al Presidente, su hermana y otras 10 personas.

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