Un cierre majestuoso de disfrute en altamar

El primer destino es Brasil y se embarca en Buenos Aires: el MSC Splendida zarpa desde el 3 de diciembre, en itinerarios de ocho y nueve noches hacia Río de Janeiro, Búzios e Ilhabela, con la noche de fin de año frente a Copacabana. La cabina interna se publica desde unos US$ 1.300 por persona. El Yacht Club, a US$ 4.919, desde el 27 de diciembre.



Para la travesía hacia la Costa Azul, vale mencionar que el viaje se inicia en avión desde Argentina y el embarque es en Montecarlo. El Four Seasons I, yate de 95 suites, recorre Saint-Tropez y la riviera francesa hasta el 8 de noviembre. La salida del 18 de octubre, de Montecarlo a Palma, comienza en US$ 27.800 la suite.



Otro de los destinos posibles es la histórica ciudad de Seattle; también se parte en vuelo (US$ 2.100) desde Argentina. El Noordam zarpa el 11 de octubre en una travesía de 34 noches por el Pacífico Sur, con escalas en Hawái y Tahití, desde unos US$ 4.100 por persona.



Para muchos, casi cerrar el año en el mar no es solo una vacación más, sino el hecho de reservar tiempo, servicio y distancia. El viaje empieza antes del puerto, con el aéreo resuelto y la suite tomada, todo para el disfrute.



Las travesías premium que recorren Brasil, la Costa Azul y Estados Unidos. Así combinan tiempo, servicio y distancia para descansar y comenzar a despedir el 2026.



La maleta de un crucero se arma una sola vez y tiene que servir para el barco y la escala. Se debe tener pasaporte con seis meses de vigencia, reserva, seguro médico y el aéreo cerrado si no se embarca en Buenos Aires.



En el bolso de mano: medicamentos, anteojos, un cambio y los cargadores. Brasil se resuelve con DNI o pasaporte. Diciembre en Río, Búzios e Ilhabela ronda los 30 °C: ropa liviana, protector y un conjunto corto para fin de año. La Costa Azul pide pasaporte (para Francia, Mónaco y España). Octubre y noviembre son templados, con noches frescas: capas y algo formal para cenar. Seattle exige visa de turismo. Hawái también es territorio estadounidense; Tahití, pasaporte. A bordo alcanzan un enchufe universal y un botiquín chico. Lo que no se reprograma es el tiempo.



La fortaleza de un crucero está en que el viaje ya viene resuelto. Una sola cabina concentra hotel, comidas, entretenimiento y traslados. En las travesías premium eso se nota más. El itinerario marca el ritmo (Río y Copacabana, la riviera francesa o el Pacífico con Hawái y Tahití), y el barco pone el servicio: suites, gastronomía y espacios que no se abandonan al bajar a puerto.



El año se cierra con distancia, pero sin la logística de un tour convencional. Viajar desde Argentina, con embarque en Buenos Aires o aéreo ya cerrado hacia Montecarlo o Seattle, suma otra ventaja: la anticipación. El pasaje y la cabina se toman antes; a bordo queda el tiempo.



Para muchos, eso es lo que diferencia cerrar el 2026 en el mar de una vacación más. Una pausa a fines de año. El verdadero valor está en el disfrute: reservar tiempo y servicio de calidad para gozar la travesía con amigos o en pareja.