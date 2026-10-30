Cierre de mes con el boleto más caro, memoria gris y el barro que no se va
Mientras el municipio multiplica operativos de “limpieza” y anuncios de inclusión, el boleto sube otra vez, los murales desaparecen bajo la pintura y el acceso a la tierra sigue en la promesa. Un repaso sin anestesia de lo que dejó la semana en La Plata.
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El boleto se va a $1.390 y el bolsillo ya no da más
Desde el domingo el boleto mínimo de las líneas del Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) pasa a $1.389,73. La actualización es del 5 % y sigue el esquema que combina inflación + 2 %. Quienes viajen sin SUBE nominada pagan el doble. El Ministerio de Transporte bonaerense dice que es para “garantizar la continuidad y regularidad de los servicios”. En la calle, la continuidad es la misma de siempre: el bondi tarda, viene lleno y ahora sale más caro. Suben la tarifa y te dicen que es para mejorar el servicio. Clásico platense: sube el precio, el recorrido sigue igual de lento.
Alak pinta de gris la memoria: taparon murales de Cortiñas, López y van…
En el marco del programa “Ciudad Limpia”, la Municipalidad cubrió murales en homenaje a Nora Cortiñas, Jorge Julio López, Lito Costilla y Tehuel de la Torre, entre otros. La Coordinadora Flopy Reinaldi denunció que se trata de un ataque sistemático a la memoria colectiva y a las expresiones de lucha en el espacio público. El plan se presenta como recuperación de fachadas y ordenamiento urbano. Del otro lado, se ve como el gris municipal que borra más rápido de lo que la ciudad recuerda. Ciudad Limpia, memoria sucia: cuando la pintura cubre más de lo que limpia.
350 personas limpiaron casi 6 km del Maldonado: Alak dice que es por El Niño
Provincia, La Plata y Berisso terminaron un operativo de tres días sobre 5.670 metros del arroyo. Retiraron basura, vegetación, sedimentos y hasta siete autos abandonados. El intendente supervisó los trabajos y advirtió por las lluvias que podría traer El Niño. “El Maldonado es uno de los dos arroyos principales que drenan el agua de la ciudad”, dijo. El operativo suma números y fotos. Ahora falta que no se vuelva a tapar con la primera lluvia fuerte. Limpiaron el cauce, el barro eterno de las calles de siempre todavía espera su turno.
Arias quiere lotes a 5 mil dólares: la Municipalidad como desarrolladora
El secretario de Coordinación Municipal, Luis Arias, presentó la idea de crear una Empresa de Hábitat Municipal que ofrezca terrenos con servicios básicos a familias por alrededor de USD 5.000, con financiación a largo plazo. Apunta a frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la tierra. El exjuez que antes denunciaba los negocios de la zonificación ahora propone que el propio Estado haga de desarrollador. Del juez que frenaba negocios al funcionario que ahora quiere hacer los propios: ¿el Estado como desarrollador o más de lo mismo con otro membrete?
Sábado en el Bosque: primer encuentro regional por inclusión y neurodiversidad
La Municipalidad organiza este sábado de 10 a 15 en el Paseo del Bosque el Primer Encuentro Regional por el Autismo, la Neurodiversidad, la Discapacidad y la Inclusión. Participan La Plata, Berisso y Ensenada. Habrá stands, radio abierta, expresiones artísticas, presentación de pictogramas en el transporte y espacios de intercambio. Se anuncia como punto de partida de una agenda regional. En La Plata, los encuentros se anuncian con bombos y platillos… ojalá no quede solo en el flyer y en la foto del sábado.