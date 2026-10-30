Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Cierre de mes con el boleto más caro, memoria gris y el barro que no se va

Mientras el municipio multiplica operativos de “limpieza” y anuncios de inclusión, el boleto sube otra vez, los murales desaparecen bajo la pintura y el acceso a la tierra sigue en la promesa. Un repaso sin anestesia de lo que dejó la semana en La Plata.

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