Volver | La Tecla Municipios 30 de octubre de 2026 RECURSO

El massismo va a la justicia contra el cobro de un polémico peaje

El dirigente del Frente Renovador de Trenque Lauquen, Lucas Castrillón, anunció que presentará un recurso de amparo para que los vecinos de Beruti no tengan que pagar en la Ruta 5, a la altura de ese distrito.

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