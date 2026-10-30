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RECURSO

El massismo va a la justicia contra el cobro de un polémico peaje

El dirigente del Frente Renovador de Trenque Lauquen, Lucas Castrillón, anunció que presentará un recurso de amparo para que los vecinos de Beruti no tengan que pagar en la Ruta 5, a la altura de ese distrito.

El massismo va a la justicia contra el cobro de un polémico peaje
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El dirigente del Frente Renovador en Trenque Lauquen, Lucas Castrillón, anunció que presentará un recurso de amparo en el Juzgado Federal de Pehuajó, para que los vecinos de Beruti no tengan que pagar el peaje de la Ruta 5. 

Los vecinos de esa región bonaerense llevan largo tiempo con el reclamo, pero ahora la tarifa llegó a 8.600 pesos, lo que hace aún más complejo el panorama. 

La iniciativa se llevará adelante junto con un grupo de vecinos autoconvocados de la localidad, con quienes viene trabajando en el reclamo, y contará con el acompañamiento del diputado provincial Alexis Guerrera y los equipos legales del massismo.

Según explicó Castrillón a FM Tiempo, el objetivo es "obtener una medida cautelar que deje sin efecto el cobro para los habitantes de Beruti que deben atravesar la estación de peaje para trasladarse a Trenque Lauquen por motivos laborales, educativos, sanitarios o para realizar trámites".

“Hoy en día la tarifa se fue a 8.600 pesos. Un disparate”, cuestionó el dirigente, quien consideró que el costo representa una carga económica excesiva para quienes necesitan viajar de manera cotidiana.

Además, Castrillón vinculó el reclamo "con la necesidad de promover un crecimiento más equilibrado de las localidades del partido de Trenque Lauquen".

“Me parece que la política tiene que ser un mediador entre el mercado y las familias”, expresó, al justificar la intervención del espacio político en el reclamo.
 

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