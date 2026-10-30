Xuxa será abuela: Sasha Meneghel espera su primer hijo

Sasha Meneghel, diseñadora de moda e hija de Xuxa, anunció este jueves 29 de octubre que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el cantante João Lucas. La pareja, que está junta desde 2020 y se casó en 2021, compartió en Instagram fotos del ultrasonido y del matrimonio, en las que él besa su pancita.



El posteo cosechó más de 1,7 millones de “me gusta” en menos de 24 horas y miles de felicitaciones. Xuxa no tardó en reaccionar. La icónica artista brasileña publicó fotos del ultrasonido y un mensaje cargado de emoción en el que recordó las veces que le había pedido un nieto a su hija. “Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’”, escribió. Luego agregó: “Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia… Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”.



En el texto, Xuxa también destacó que el bebé nacerá bajo su signo y cerró con una frase que resume su alegría: “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João, mi yerno, al que le pedí a Dios, y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo… Un ariano que va a ser muy amado. Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”. El sexo del bebé aún no fue revelado.