Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de octubre de 2026 JUDICIALES

Caso Mangini: la Cámara ratificó la domiciliaria y rechazó la apelación fiscal

Las juezas consideraron que la tobillera electrónica y las restricciones impuestas resultan suficientes para garantizar el cumplimiento de la medida. La exfuncionaria está investigada por asociación ilícita, defraudación informática y lavado de activos.

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