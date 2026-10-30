🔴 Maradona cumpliría hoy 66 años: el recuerdo eterno del Diez



⚽ Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este 30 de octubre. Nacido en 1960 en Villa Fiorito, el Diez se convirtió en uno de los máximos símbolos del fútbol argentino y en un emblema de la identidad cultural del… pic.twitter.com/whn35iCkSC — Grupo La Tecla (@grupolatecla) October 30, 2026

En esta jornada se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, quien cumpliría 66 años.En 1960, en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, el máximo ícono del fútbol argentino forjó una trayectoria inigualable que lo convirtió en un emblema de la identidad cultural y deportiva del país.A casi seis años de su partida física, el 25 de noviembre de 2020, su memoria permanece intacta en el corazón de los argentinos y de millones de hinchas alrededor del mundo.Su punto más alto con la Selección argentina llegó en la Copa del Mundo de México 1986, donde condujo al equipo a su segunda estrella con actuaciones y goles que quedaron grabados en la memoria colectiva.La zurda mágica del Diez también dejó marcas imborrables en Boca Juniors, Barcelona y, especialmente, en el Napoli, club al que catapultó a la cima de Italia y Europa.Desde los potreros de Fiorito hasta la gloria absoluta, Maradona transformó el deporte en una pasión generacional que sigue vigente cada 30 de octubre, cuando el calendario popular vuelve a rendir tributo a su figura.