Icardi demandó a Wanda Nara por exponer a sus hijas

Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las hijas que tienen en común en redes sociales, pese a una prohibición judicial vigente que restringe la difusión de sus rostros.



La abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, confirmó la presentación en declaraciones a Teleshow: “Está recién iniciada, se funda en la constante exposición de las nenas y en la prohibición que impusiera el juzgado que reiteradamente la infringen desde el entorno de Wanda Nara”.



El detonante principal fue el cumpleaños número 10 de Isabella, la menor de las hijas, festejado en el jardín de un reconocido hotel con temática inspirada en MasterChef (IsiChef). Wanda organizó el evento, con gorros de chef, delantales personalizados y ambientación en tonos pastel, y publicó fotos y videos sin restricciones. La exposición no se limitó a ese episodio: desde el entorno de Icardi se señala que la prohibición habría sido superada en múltiples ocasiones, incluidas historias de Instagram donde aparecen ambas niñas. El festejo se pagó en su totalidad y no fue un canje.



En paralelo, Icardi resolvió quedarse a vivir en la Argentina y permanece muy atento a los movimientos de su expareja. Sus hijas ya están escolarizadas en colegios del país.



El futbolista, sin club desde junio y con más de seis meses de inactividad competitiva, mantiene abierta la posibilidad de retomar la actividad en Italia en el próximo período de transferencias.



La disputa se enmarca en un contexto de tensión continua por la tenencia y el cuidado de las menores, luego de que el divorcio se formalizara en Italia.