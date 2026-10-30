La boda de Tini Stoessel y De Paul está inspirada en Disney

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tendrá una puesta en escena inspirada en tres películas vinculadas a la historia de amor de la pareja y un formato de show, con una estética que se anticipa “como estar en Disney”.



La celebración, que trascendió para el 19 de diciembre de 2026 en un predio de eventos de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, fue concebida a partir de referencias cinematográficas que representan distintos momentos de su relación.



La ambientación general responderá a una de ellas, mientras que las otras dos aparecerán en diferentes instancias de la fiesta.



Tini se ocupa de cada aspecto de la organización y escribió el evento como si fuera un show. Una heroína de una de esas producciones funcionará como referencia para la entrada y la decoración, ya que la cantante se identifica con el personaje por su recorrido personal y profesional.



Los títulos de las películas no fueron revelados. Para la ambientación se mandó a hacer una estructura gigante: los invitados entrarán por un túnel que los transportará al universo de la película elegida.



La previa comenzaría el 18 de diciembre con una cena de la cantante junto a sus amigas. Al día siguiente se realizaría una ceremonia reducida, similar a un casamiento civil pero sin carácter legal. Luego se concentraría la mayor parte de la puesta escénica en la fiesta.



Ambos se alojarían en casas separadas dentro del complejo, y los amigos más cercanos del futbolista tendrían un espacio propio.



La lista de asistentes todavía no fue informada de manera oficial, aunque se anticipan artistas y futbolistas cercanos a la pareja.



Además, se restringiría el uso de teléfonos celulares para que los novios decidan qué imágenes compartir después del evento.