La Corte dejó firme la condena de Lotocki a 8 años

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión del cirujano plástico Aníbal Rubén Lotocki (56) por estafa y lesiones graves en perjuicio de la modelo Silvina Luna (fallecida en agosto de 2023) y de las denunciantes Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.



Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa, desestimando la presentación y cerrando la vía de apelación.



La resolución confirma la sentencia ampliada y ratificada en instancias anteriores de la Cámara de Casación.En febrero de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 había condenado a Lotocki a cuatro años exclusivamente por las lesiones. Acreditó que colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no recomendadas, lo que generó granulomas y daños a la salud de las cuatro pacientes, y que omitió dolosamente informar sobre los riesgos del producto. La fiscalía, a cargo del fiscal general Sandro Abraldes, y las querellas apelaron.



En noviembre de 2023 la Sala III de la Cámara de Casación elevó la condena a ocho años al incorporar el delito de estafa e incrementó la inhabilitación para ejercer la medicina de cinco a diez años.



Los jueces destacaron el incumplimiento de los deberes del médico, en particular en el caso de Gabriela Trenchi, a quien se le aplicó PMMA pese a que había pedido expresamente que no se utilizara. En abril de 2025 la Sala II confirmó la pena y la defensa presentó la queja que ahora rechazó la Corte.



La condena que quedó firme se refiere solo a las lesiones y la estafa en estos cuatro casos; no implica responsabilidad por la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años tras complicaciones derivadas de las intervenciones (incluyendo insuficiencia renal), que se investiga en un expediente separado.



Lotocki, que se encuentra detenido, enfrenta actualmente un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 por el homicidio simple (con dolo eventual) del paciente Christian Zárate, de 50 años, fallecido en abril de 2021 tras una dermolipectomía y liposucción en una clínica de Caballito. En ese mismo proceso se ventilan también denuncias de otras mujeres por lesiones gravísimas. Esta es la cuarta intervención de la Corte Suprema en la causa principal.