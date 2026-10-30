Una computadora, 20 minutos y US$ 6.300 millones: el golpe a Binance que sacudió al mundo

Un golpe informático de dimensiones inéditas sacudió al mundo financiero. En apenas 20 minutos, un grupo de hackers logró desviar la mayor parte de unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas de Binance, la mayor plataforma de compraventa de activos digitales del mundo.



El ataque ocurrió ayer y sus consecuencias se hicieron sentir inmediatamente: Bitcoin cayó, otras criptomonedas se desplomaron y millones de inversores comenzaron a preguntarse qué tan seguro es realmente su dinero.



Pero detrás del robo aparece un dato todavía más inquietante. Las principales sospechas apuntan a un grupo de hackers vinculado al régimen de Corea del Norte, que ya había sido señalado por ataques millonarios contra otras plataformas.



¿Cómo lograron robar semejante cantidad de dinero?



La primera explicación llegó desde la propia Binance y expuso una vulnerabilidad alarmante.



Según la investigación preliminar, los delincuentes habrían conseguido comprometer la computadora portátil de un ingeniero especializado en operaciones tecnológicas, conocido como DevOps.



Desde ese equipo pudieron acceder a parte de la infraestructura interna de la empresa y generar órdenes de retiro de fondos que no estaban autorizadas.



En otras palabras, los atacantes habrían logrado introducirse en el sistema que administra las transferencias y utilizarlo para enviar criptomonedas hacia billeteras controladas por ellos.



Lo llamativo es que Binance aseguró que, hasta el momento, no encontró pruebas de que se hubieran filtrado las claves privadas que protegen las billeteras digitales.



Los investigadores de la firma TRM Labs detectaron un mecanismo todavía más complejo: los atacantes consiguieron que distintas billeteras utilizadas por Binance ejecutaran transferencias válidas hacia sus propias direcciones.



En la red Ethereum, por ejemplo, utilizaron autorizaciones digitales preparadas previamente para tomar el control operativo de una billetera conectada a internet y vaciar sus fondos.



El ataque alcanzó diez redes de criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum, Solana y Tron.



La empresa aclaró que no se trató simplemente de aprovechar la contraseña de un empleado ni de una operación realizada con un solo clic. La investigación continúa y ya se identificaron otros posibles puntos de vulneración.



Las pistas conducen a Corea del Norte



La pregunta que domina ahora la investigación es quién estuvo detrás del golpe.



La empresa estadounidense de análisis blockchain TRM Labs atribuyó el ataque, con un alto nivel de confianza, a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado al régimen norcoreano.



La firma Chainalysis también señaló a esa organización como probable responsable.



TraderTraitor está relacionado con el entramado de ciberespionaje y delitos informáticos que suele identificarse con el nombre de Lazarus, al que las autoridades estadounidenses vinculan con operaciones patrocinadas por Corea del Norte.



No sería la primera vez.



En febrero de 2025, el FBI responsabilizó oficialmente a TraderTraitor por el robo de aproximadamente 1.500 millones de dólares a la plataforma Bybit.



El nuevo ataque a Binance multiplica por más de cuatro aquella cifra.



Los investigadores encontraron semejanzas entre ambos episodios, tanto en la preparación de las operaciones como en los mecanismos utilizados para trasladar los fondos.



Sin embargo, la responsabilidad de Corea del Norte todavía no fue confirmada oficialmente por Binance ni mediante una identificación judicial de los autores.



¿Dónde están los US$ 6.300 millones?



Una parte importante del dinero pudo ser inmovilizada, pero el destino del resto sigue siendo una de las mayores preocupaciones.



Binance informó que, mediante la colaboración con otras empresas del sector, logró congelar aproximadamente 3.000 millones de dólares en activos relacionados con el ataque.



Entre las compañías que participaron figuran Tether y Circle, emisoras de criptomonedas conocidas como stablecoins, cuyo valor está vinculado al dólar.



También intervinieron Ripple y World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump.



Pero congelar esos fondos no significa que el dinero ya haya sido recuperado.



Los hackers se anticiparon a parte de las medidas de seguridad y comenzaron a transformar algunas criptomonedas en Bitcoin y Ethereum, activos mucho más difíciles de inmovilizar.



Según TRM Labs, los atacantes llegaron a controlar más de 420.000 unidades de Ethereum y unos 18.270 bitcoins, cuyo valor conjunto rondaba los 2.400 millones de dólares.



La investigación intenta ahora seguir el recorrido de esos activos y determinar cómo podrían ser recuperados.



El mercado reaccionó con fuertes caídas



El impacto no quedó limitado a Binance.



La noticia generó una nueva ola de desconfianza sobre el mercado de las criptomonedas y provocó fuertes movimientos en las cotizaciones.



Bitcoin llegó a caer hasta aproximadamente 76.368 dólares, su nivel más bajo en seis semanas, mientras que Ethereum retrocedió a mínimos de dos meses.



BNB, la criptomoneda asociada a Binance, también sufrió importantes pérdidas.



Las acciones de compañías relacionadas con el negocio cripto, como Coinbase y Strategy, registraron retrocesos en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.



El episodio golpeó a un sector que ya enfrentaba presiones financieras y volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿qué garantías tienen los inversores cuando miles de millones de dólares pueden desaparecer de una plataforma en cuestión de minutos?



¿Qué pasará con los clientes de Binance?



Frente a la magnitud del escándalo, la empresa salió a garantizar que sus usuarios no perderán el dinero.



Binance anunció que cubrirá las pérdidas utilizando su fondo de emergencia SAFU y recursos propios.



También suspendió temporalmente los depósitos y retiros para realizar controles de seguridad, anuló autorizaciones comprometidas y comenzó a trabajar con organismos policiales y especialistas en rastreo de criptomonedas.



La compañía prometió publicar un informe técnico completo cuando concluya la investigación y actualizar la documentación que acredita sus reservas.



Sin embargo, todavía quedan interrogantes fundamentales: cómo pudieron comprometerse tantos sistemas, qué controles fallaron y si existieron otras vulnerabilidades dentro de la infraestructura.



Un robo histórico y una advertencia para el mundo financiero



El ataque a Binance ya es considerado por los especialistas como el mayor robo de criptomonedas registrado hasta el momento.



La dimensión del golpe no solo expone la capacidad de las organizaciones criminales para ejecutar operaciones informáticas sofisticadas. También vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de un sistema financiero digital que mueve fortunas y opera durante las 24 horas, sin fronteras.



Por ahora, una cosa está clara: mientras Binance intenta recuperar miles de millones de dólares, los investigadores siguen las pistas de un grupo vinculado a Corea del Norte y el mercado busca recuperar la confianza.



El mayor robo cripto de la historia dejó al descubierto una paradoja: una industria que promete tecnología de última generación no logró impedir que sus propios sistemas autorizaran una de las mayores transferencias fraudulentas jamás registradas.