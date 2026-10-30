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Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre en el AMBA, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. Se prevén precipitaciones de entre 20 y 50 mm, con posibilidad de granizo, ráfagas y actividad eléctrica, especialmente durante la madrugada y la mañana

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas que alcanza a tres provincias para este viernes 30 de octubre. Las zonas afectadas son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.

Según el organismo, estas áreas serán impactadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.La mayor inestabilidad se concentra en la madrugada y la mañana del viernes.

El nivel amarillo indica fenómenos con capacidad de generar daños y posibles interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir de casa, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si se está al aire libre.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del SMN, ya que las alertas pueden modificarse según la evolución del sistema.

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