Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas que alcanza a tres provincias para este viernes 30 de octubre. Las zonas afectadas son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.



Según el organismo, estas áreas serán impactadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.La mayor inestabilidad se concentra en la madrugada y la mañana del viernes.



El nivel amarillo indica fenómenos con capacidad de generar daños y posibles interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir de casa, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si se está al aire libre.



Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del SMN, ya que las alertas pueden modificarse según la evolución del sistema.