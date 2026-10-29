Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2026 LÍNEAS NACIONALES

El gobierno abrirá la billetera para que no suba el boleto

Aumentarán los subsidios a las empresas para evitar nuevos aumentos de la tarifa. Las empresas quieren un refuerzo de 150 mil millones.

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