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El gobierno abrirá la billetera para que no suba el boleto

Aumentarán los subsidios a las empresas para evitar nuevos aumentos de la tarifa. Las empresas quieren un refuerzo de 150 mil millones.

El gobierno abrirá la billetera para que no suba el boleto
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El gobierno nacional decidió abrir la billetera para evitar que el precio del boleto de colectivo vuelva a aumentar.

En efecto, la administración de Javier Milei tiene planeado incrementar los subsidios que reciben las empresas de transporte de pasajeros, para mantener pisada la tarifa.

Esta medida tendrá efecto en las 104 líneas de jurisdicción nacional, que son las que pasan tanto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como por la provincia de Buenos Aires. Las que sólo circulan por la Ciudad o por la Provincia se rigen por sistemas diferentes. De hecho, en ambas jurisdicciones aumentará el boleto mínimo a partir del domingo.

La Secretaría de Transporte de la Nación no autorizará nuevas subas por ahora, y, a cambio, el Ministerio de Economía liberará más fondos para las empresas de colectivos. Es un giro respecto de la política que venía implementando hasta ahora, con subas mensuales del 2%.

El monto del nuevo subsidio será negociado con las cámaras del sector. Piden un refuerzo de 150.000 millones de pesos.
 

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