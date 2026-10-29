Hallaron muerto al argentino que estuvo en el choque de trenes

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Agustín Randazzo, el argentino que permanecía desaparecido tras el choque de dos trenes en la provincia española de Toledo, fue hallado sin vida.
La triste noticia causa pesar entre su familia y amigos y también en toda la Argentina, ya que son dos los compatriotas fallecidos en el terrible accidente, que se cobró varias decenas de víctimas fatales.
En efecto, Randazzo, de 51 años, se suma así a la joven Ana Martina Conte Grand, que había sido identificada entre los muertos en el accidente.
Ambos viajaban en el tren AVE de la empresa Renfe. Ana Martina, sobrina de Julio Conte Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, iba en el vagón 7, y Agustín, en el 8.
El hermano de la muchacha fallecida, Zacarías, iba con ella en el vagón, y conservó la vida, pero sufrió heridas, por lo que fue hospitalizado.
Tanto Randazzo como los hermanos Conte Grand vivían en España, pero mientras que el primero se había radicado allí en 2002, Ana Martina y Zacarías se habían instalado el año pasado.