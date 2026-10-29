Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2026 EL PEOR FINAL

Hallaron muerto al argentino que estuvo en el choque de trenes

Se confirmó el lamentable dato: Agustín Randazzo se encuentra entre las víctimas fatales del terrible accidente. Son dos argentinos los que perdieron la vida en el hecho.

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