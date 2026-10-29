Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 DEFINICIÓN

Hay mucho en juego y casi todo depende de las “re-re”

Los intendentes apuran al gobierno para que salga el proyecto de reelecciones indefinidas. Si no, se perderán muchos votos, advirtió uno de ellos. Para que el tema cale en la gente, lo enmarcarán en la idea de luchar contra la proscripción.

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