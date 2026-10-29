Hay mucho en juego y casi todo depende de las “re-re”
Los intendentes apuran al gobierno para que salga el proyecto de reelecciones indefinidas. Si no, se perderán muchos votos, advirtió uno de ellos. Para que el tema cale en la gente, lo enmarcarán en la idea de luchar contra la proscripción.
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“Si no salen las reelecciones, vamos a perder muchos votos”.
Lo dijo el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, al salir de la reunión que él y otros jefes comunales peronistas mantuvieron con Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense.
Los alcaldes insisten con el proyecto para rehabilitar las reelecciones indefinidas en los municipios. Hay unos 80 que, bajo la normativa actual, no pueden presentarse el año que viene a un nuevo mandato. Y esto podría achicar el pool de votos de Fuerza Patria para el año próximo, advirtió el villeguense.
“Si no logramos que salga ese proyecto, vamos a perder una cantidad de votos importante” en 2027, insistió Alegre.
Los intendentes quieren que la iniciativa avance en la Legislatura, pero el camino no está allanado, en parte, por los propios desacuerdos en el peronismo. El Frente Renovador no está dispuesto a apoyar la modificación de una norma que el propio partido impulsó hace una década, cuando la provincia de Buenos Aires era gobernada por María Eugenia Vidal.
El mensaje de los alcaldes es claro: las reelecciones pueden ser la clave para retener la Provincia, lo que, a su vez, es clave para empujar un resultado positivo a nivel nacional.
Una cuestión de la que se habló en el encuentro con el Gobernador fue la de cómo comunicar esta campaña en favor de las “re-re” a la gente.
“No lo tenemos que enmarcar como una pelea por las reelecciones. Tenemos que hablar de cortar con una proscripción. Hay ciudadanos que la gente no puede elegir porque una ley se lo impide. El ciudadano debe tener la libertad de elegir a quien quiera”, dijo en riguroso off un alcalde. “Entonces no vamos a hablar de reelección sino de romper con una proscripción que se instauró en determinado momento por un conciliábulo político”.