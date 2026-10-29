Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 A LO STURZE

Embestida libertaria contra la burocracia en PBA: quieren derogar 40 leyes

La Mesa de Desregulación presentó dos proyectos para eliminar leyes y fusionar registros. También quieren unificar la identidad digital de todos los ciudadanos.

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