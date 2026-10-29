Embestida libertaria contra la burocracia en PBA: quieren derogar 40 leyes

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En la provincia de Buenos Aires, la motosierra tiene ganas de cortar.
La Mesa de Desregulación provincial de La Libertad Avanza (LLA) presentó hoy dos proyectos que apuntan a reducir la burocracia, derogando 40 leyes y fusionando registros en todo el territorio bonaerense, en sintonía con las iniciativas impulsadas a nivel nacional por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
De hecho, uno de los proyectos fue bautizado informalmente con el mismo nom de guerre de una iniciativa emblemática de “Sturze”: le pusieron, también aquí, “Ley Hojarasca”.
Se trata de una propuesta para derogar 40 leyes consideradas (por los libertarios) “obsoletas”, ya sea porque cumplieron acabadamente su objetivo o se quedaron sin propósito.
El texto recoge los resultados de un relevamiento realizado por los senadores Matías de Urraza y Diego Valenzuela y los diputados Oriana Colugnatti y Francisco Adorni, junto a los técnicos que conforman con ellos la Mesa de Desregulación.
“El relevamiento incluye normas superadas por los avances tecnológicos, regulaciones comerciales y de etiquetado que imponen obligaciones a los comercios y disposiciones simbólicas, declarativas o promocionales que ya no tienen una finalidad vigente o se superponen con otras”, informó LLA.
El otro proyecto, bautizado “Ley de Desregulación Bonaerense”, busca unificar muchos de los 279 registros provinciales que fueron creados mediante leyes, decretos y resoluciones.
La iniciativa apunta a “evitar que distintas dependencias soliciten reiteradamente información que el Estado ya posee”, utilizando herramientas informáticas que permitan la interoperabilidad entre las oficinas.
Esta norma prevé la creación de la Identidad Digital Bonaerense, un sistema que permitirá “integrar información actualmente dispersa entre los organismos provinciales”, informó el espacio mileísta.
Ambas propuestas se presentaron hoy en el Anexo del Senado. En la oportunidad, el presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, destacó: “Queremos terminar con una burocracia que les hace perder tiempo y dinero a los bonaerenses. Cada norma y cada registro tienen que justificar su existencia; si dejaron de cumplir una función o duplican información, hay que revisarlos. Los recursos públicos tienen que estar al servicio de la gente, no de estructuras que se sostienen por inercia”.