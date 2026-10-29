Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2026 ESPECTÁCULOS

Murió Patrick Stewart, el legendario actor de Star Trek y X-Men

El reconocido intérprete británico falleció a los 86 años. Construyó una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, con personajes que marcaron a generaciones de espectadores.

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