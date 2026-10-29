Murió Patrick Stewart, el legendario actor de Star Trek y X-Men

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El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos de su generación.
El artista falleció el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, a los 86 años, y la noticia fue comunicada por su familia este jueves a través de sus redes sociales.
Según el comunicado difundido por sus allegados, Stewart atravesó un proceso vinculado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. El actor estuvo acompañado por familiares y amigos durante sus últimos momentos, en un entorno que, de acuerdo con el mensaje, estuvo marcado por la música, las oraciones, las lágrimas y los recuerdos compartidos.
Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Stewart desarrolló una carrera que se extendió durante más de seis décadas. Su formación teatral, ligada a las obras de William Shakespeare, fue una de las bases de su recorrido artístico.
En 1966 se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde participó en numerosas producciones antes de alcanzar reconocimiento internacional en la pantalla.
Sin embargo, su nombre quedó asociado para siempre a dos franquicias emblemáticas. En 1987 comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, papel que lo convirtió en una figura central de la ciencia ficción y que retomó años después en la serie Star Trek: Picard.
A su vez, conquistó a nuevas generaciones al encarnar al profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, en las películas de la saga basada en los personajes de Marvel.
A lo largo de su carrera, Stewart también se destacó en producciones teatrales y televisivas, además de recibir reconocimientos por su aporte a las artes escénicas. En 2010 fue distinguido con el título de caballero por sus servicios al teatro.
Su legado trasciende sus personajes más populares: su voz inconfundible, su formación clásica y su capacidad interpretativa lo consolidaron como una figura fundamental de la actuación británica e internacional.