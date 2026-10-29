Volver | La Tecla Nacionales 29 de octubre de 2026 SANTA CRUZ

Hallaron sin vida a los dos hermanos que estaban desaparecidos en el río Gallegos

José, de 12 años, y Leo, de 10, eran buscados desde el domingo, cuando la corriente los arrastró en el sector de La Toma, cerca de Río Gallegos. Los cuerpos fueron encontrados entre el miércoles y este jueves, tras cinco días de un operativo que involucró a fuerzas de seguridad, buzos especializados y equipos de rescate

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