Hallaron sin vida a los dos hermanos que estaban desaparecidos en el río Gallegos
José, de 12 años, y Leo, de 10, eran buscados desde el domingo, cuando la corriente los arrastró en el sector de La Toma, cerca de Río Gallegos. Los cuerpos fueron encontrados entre el miércoles y este jueves, tras cinco días de un operativo que involucró a fuerzas de seguridad, buzos especializados y equipos de rescate
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La búsqueda de José y Leo, los dos hermanos que desaparecieron el domingo en el río Gallegos, terminó este jueves con el hallazgo de ambos cuerpos en la zona de Palermo Aike. El operativo se extendió durante cinco días y movilizó a efectivos de distintas fuerzas, personal especializado y vecinos que colaboraron con las tareas.
El cuerpo de José, de 12 años, había sido encontrado durante la noche del miércoles. Este jueves, en la quinta jornada de rastrillajes, los equipos localizaron al segundo hermano, Leo, de 10, en cercanías del puente. Con ambos hallazgos, concluyó el despliegue que se concentró en el sector conocido como La Toma, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos.
El episodio ocurrió el domingo por la tarde, cuando los chicos estaban junto a dos adolescentes de 14 y 15 años. Según la reconstrucción inicial, los cuatro habían llegado hasta una elevación de tierra en medio del cauce, a la que identificaban como una isla. Al intentar regresar, José y Leo fueron arrastrados por la corriente, mientras que los otros dos lograron salir del agua y alertar sobre lo ocurrido.
Desde entonces, la búsqueda se concentró en un área delimitada a partir de los testimonios de los adolescentes. Las condiciones del río complicaron el trabajo de los rescatistas: había pozones de entre dos y siete metros de profundidad, corrientes fuertes, sedimentos y obstáculos naturales que dificultaban las inmersiones.
El operativo incluyó a la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Protección Civil y personal sanitario. También se utilizaron embarcaciones, drones, cámaras subacuáticas y una ecosonda para revisar el cauce y las márgenes del río. Durante las últimas jornadas se sumaron nuevos buzos y un helicóptero, que permitió ampliar el rastreo desde el aire.
El gobernador Claudio Vidal llegó a Palermo Aike este jueves junto al jefe de Gabinete, Pedro Luxen, para acompañar el despliegue. Ambos participaron de un sobrevuelo de la zona durante la mañana, mientras los equipos continuaban con las tareas por tierra y agua.
La familia recibió asistencia médica y acompañamiento psicológico durante los días de búsqueda. Los padres de los niños sufrieron descompensaciones y necesitaron atención sanitaria mientras aguardaban novedades en el lugar. También hubo muestras de apoyo de vecinos y de instituciones de Río Gallegos.
Los dos hermanos jugaban al fútbol en el Club Talleres de la capital santacruceña, que acompañó a sus allegados y organizó una colecta para ayudar a cubrir los gastos derivados de la situación. Durante las jornadas de búsqueda, el abuelo materno también había convocado a la comunidad a acompañar a la familia.
Tras conocerse el desenlace, Vidal expresó sus condolencias y reconoció el trabajo de los rescatistas, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que participaron del operativo. El Gobierno provincial, según informó el mandatario, continuará brindando contención a los familiares.