Susana se compró una bici y avisó: “Hay que cuidar la flauta”

Susana Giménez volvió a mostrar su vida cotidiana lejos de las cámaras y lo hizo con humor. Desde La Mary, su mansión en Punta del Este, compartió en Instagram un video en el que se la ve estrenando una bicicleta eléctrica mientras recorre el patio y la zona de la pileta, escoltada por sus perros.



“¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”, escribió la conductora. En el recorrido se la escucha comentando las dificultades del terreno: “En el pasto me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, antes de soltar un grito de sorpresa y seguir pedaleando.



No es la primera vez que Susana comparte momentos de su rutina en La Mary. En diciembre pasado había mostrado otra faceta doméstica al restaurar un sillón de mimbre. Esta vez eligió la bici (según algunas fuentes, una Loop Bikes Slim eléctrica plegable) y convirtió un paseo casero en el nuevo momento viral de la “diva de los teléfonos”. A sus 82 años, sigue demostrando que prefiere moverse antes que quedarse quieta.