Pennisi y Pereyra le cantan al Papa León XIV

La agenda de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, ya tiene música. Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra fueron convocados para dos de los momentos más visibles del recorrido, que será el primero de un pontífice al país desde el de Juan Pablo II en 1987.



Pennisi cantará el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el encuentro que se realizará en el Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los lugares emblemáticos de la visita de Juan Pablo II en 1982. El artista, que viene de lanzar Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa, lo definió como “una bendición y un honor inmenso”. “Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente”, dijo, y destacó el sentido espiritual y cultural de interpretar ese repertorio frente al Santo Padre.



Dos días después, el miércoles 11, León XIV cumplirá un deseo de Francisco y cerrará la visita con una misa multitudinaria en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para las 10. Se espera entre uno y dos millones de fieles. Allí cantará Luciano Pereyra, nacido y criado en esa ciudad. El anuncio lo hizo el propio artista, entre lágrimas, durante uno de sus shows en el Movistar Arena: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”



Pereyra ya tiene historia con un pontífice: en 2000, con 18 años, representó a la juventud latinoamericana e interpretó “Solo le pido a Dios” frente a Juan Pablo II en Roma. En Luján sumará, entre otras, su tema reciente “Si no es contigo”.



La programación musical se completa con otros nombres como Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas, entre otros, y refuerza el tono de una visita que combina fe, multitudes y música argentina en escenarios cargados de historia.