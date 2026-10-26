Nancy Godoy: los acusados siguen presos y no hallan el cuerpo

La Justicia de la provincia de Corrientes dictó la prisión preventiva para los principales acusados en la causa que investiga la desaparición y el presunto crimen de Nancy Godoy, la docente rural que fue vista por última vez el 7 de octubre en la localidad de Esquina. El cuerpo de la mujer todavía no fue localizado.



Los imputados son Ireneo Zarza (capataz de la estancia “El Curupí”, donde funcionaba la escuela en la que dictaba clases), Nahuel Rojas y Felipe Dionisio Sandoval, a quienes se les atribuye el delito de femicidio. Rosa Leguizamón, quien habría visto por última vez a Godoy, fue imputada por homicidio simple. Completa el listado Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con adhesión de las querellas, y dispuso que permanezcan presos hasta el juicio, sin plazo fijo, por la gravedad del hecho y los riesgos procesales.



La medida se basó en el artículo 233 del Código Procesal Penal provincial. Las defensas de Leguizamón (que pidió prisión domiciliaria por tener menores a cargo) y de Rojas (que cuestionó los riesgos y solicitó plazo) no prosperaron. La de Zarza impugnó la resolución, pero el fiscal se opuso. Mientras tanto, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua antiguos cerca de la escuela, con precaución por su antigüedad, y los rastrillajes continúan en el paraje El Malezal sin resultados positivos hasta ahora.



En el allanamiento a la vivienda de Leguizamón se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que pertenecerían a la docente. Testimonios ubican a Zarza en un “puesto tapera” a unos 150 metros de la escuela en las horas previas a la desaparición, donde solía beber whisky y se tornaba agresivo. El hijo de Godoy, Adán, declaró que “hay más involucrados” y cuestionó la calificación de femicidio. Apuntó a posibles irregularidades en la gestión de la escuela (denuncias previas de la docente sobre fondos y mantenimiento) y mencionó al exdirector Norberto Gamarra como persona de interés, sugiriendo que el móvil podría estar vinculado a esas denuncias más que a un crimen de género.



La investigación sigue abierta: los acusados permanecen detenidos, las pericias y reconocimientos de prendas continúan, y la prioridad de la Fiscalía es dar con el cuerpo de Nancy Godoy.