Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Neuquén decreta la emergencia meteorológica tras los estragos del fenómeno del Niño

El gobernador Rolando Figueroa adelantó que Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las lluvias extraordinarias del Niño, que llenan cañadones secos desde hace 70 años y colapsan la infraestructura. El anuncio llega junto a inversiones en obras pluviales y un llamado a la prevención

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