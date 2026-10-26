Neuquén decreta la emergencia meteorológica tras los estragos del fenómeno del Niño
El gobernador Rolando Figueroa adelantó que Neuquén decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante las lluvias extraordinarias del Niño, que llenan cañadones secos desde hace 70 años y colapsan la infraestructura. El anuncio llega junto a inversiones en obras pluviales y un llamado a la prevención
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El gobernador Rolando Figueroa confirmó que la provincia declarará la emergencia meteorológica por un plazo de seis meses debido a las abundantes precipitaciones que está generando el fenómeno del Niño y que superan la capacidad de la infraestructura existente.
“Se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua, y la infraestructura con la que contamos queda colapsada”, explicó. Según el mandatario, se trata de un fenómeno complejo cuyas descargas no se pueden predecir con precisión y para el que “no hay estructura ni infraestructura que soporte” el volumen de agua.
Figueroa señaló que el gobierno recorre la provincia, estudia el comportamiento del fenómeno y ya formó un comité orientado a la prevención y asistencia a la población. En paralelo, sostuvo que se están invirtiendo “cientos de millones de dólares” en obras pluvioaluvionales.
Al referirse a la crecida del río Neuquén, el gobernador volvió a plantear la necesidad de una represa de envergadura sobre ese curso de agua. Admitió, sin embargo, que se trata de una obra costosa y de largo plazo, y recordó que en el país no se construye una represa desde hace 20 años.En el mismo marco, Figueroa repasó el escenario de infraestructura provincial.
Indicó que al asumir encontraron una deuda estimada en 4.000 millones de dólares, de los cuales ya se invirtieron algo más de 2.000 millones, y anticipó que en 2027 se destinarán otros 1.800 millones a obra pública. “Estamos a tiro de palear la deuda de infraestructura que teníamos”, afirmó, y agregó que el próximo desafío es proyectar las obras para el Neuquén que viene.
Sobre el crecimiento demográfico, señaló que el año próximo ingresarán a las escuelas tantos niños neuquinos como hijos de migrantes llegados solo en 2026, lo que obliga a construir cerca de 150 aulas por año únicamente por esa vía. También mencionó que se están ejecutando 100.000 metros cuadrados de escuelas y que se reemplazarán las 700 aulas tráiler que recibieron.En Salud, dijo que se avanza con hospitales y que, una vez resueltas esas prioridades, se pueden encarar otras demandas.
En materia penitenciaria, anticipó la construcción de cárceles para 1.000 internos, impulsada, según explicó, por el aumento de condenas a narcotraficantes (un juicio cada tres días), y la mejora de las 73 comisarías de la provincia, con el objetivo de descomprimir las que hoy están colapsadas. Figueroa cerró destacando que Neuquén “crece” y que el desafío es administrar las expectativas mientras se genera infraestructura para acompañar esa expansión.