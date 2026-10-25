Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de octubre de 2026 REPERCUSIONES

El peronismo festejó el triunfo de Lula y destacó su liderazgo

Dirigentes del PJ celebraron la victoria del presidente brasileño y aprovecharon para reivindicar su trayectoria, su relación con Argentina y su defensa de la soberanía.

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