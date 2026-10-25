El peronismo festejó el triunfo de Lula y destacó su liderazgo

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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó rápidas repercusiones dentro del peronismo argentino. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y el Partido Justicialista felicitaron al mandatario brasileño y aprovecharon el resultado para reivindicar su figura y cuestionar, de manera directa o indirecta, el rumbo político de Javier Milei.
Cristina Kirchner fue una de las primeras dirigentes en expresarse. Felicitó al pueblo brasileño y a Lula por su triunfo, al que definió como un “auténtico 17 de Octubre electoral”. La expresidenta destacó además que el mandatario brasileño, en su séptima elección presidencial, logró despertar en sus compatriotas “sentimiento y sentido” para imponerse en la contienda.
Desde el PJ nacional también celebraron el resultado. “Felicitaciones a Lula y a todo el pueblo brasilero por este ejemplo de militancia y compromiso político y democrático”, publicó el partido, que cerró su mensaje con la consigna “Luchar vale la pena”.
Massa, por su parte, ratificó su alineamiento con el presidente brasileño. “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, afirmó. En su mensaje, reivindicó la trayectoria del dirigente del Partido de los Trabajadores, su origen obrero y su rol en la industrialización de Brasil, además de destacar su vínculo con la Argentina.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se sumó a las celebraciones. Calificó la jornada como “una noche histórica” y sostuvo que Lula dejó una lección: “nunca hay que rendirse”. En un mensaje con una fuerte lectura política regional, afirmó que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio” capaces de derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y dignidad.
Kicillof cerró su publicación con una consigna que trasciende el resultado brasileño y apunta al debate político argentino: “¡Hay otro camino!”. La frase fue acompañada por una felicitación al mandatario brasileño y un agradecimiento a Brasil.
Mayra Mendoza también se expresó en redes sociales. La intendenta de Quilmes compartió el mensaje de Cristina Kirchner y sostuvo que mantiene “la misma certeza y esperanza” para la Argentina.
Las repercusiones del peronismo se producen luego de que el Gobierno de Milei hubiera mostrado públicamente su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro durante la campaña brasileña. El resultado de Lula, por lo tanto, también adquiere una dimensión política para la relación entre ambos espacios y vuelve a poner en escena las diferencias sobre el modelo económico, la integración regional y el vínculo con Brasil.