Milei volvió a insultar a Lula en la víspera del ballotage

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El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a insultar a su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en la previa del ballotage de la elección presidencial que tendrá lugar mañana en el país hermano.
En una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter), Milei llamó “ladrón y mentiroso” a Lula, que mañana volverá a enfrentarse a Flávio Bolsonaro por la presidencia de Brasil.
Ocurre que Lula se había referido a la Argentina y al propio Milei en el debate televisivo que mantuvo con Bolsonaro (hijo de Jair, el expresidente hoy preso por un intento de golpe de Estado). El actual mandatario, que busca la reelección, le dijo a su desafiante: “En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”.
El argentino le respondió, citando un tuit del economista Antonio Aracre, ex asesor del gobierno de Alberto Fernández y hoy afín a la administración libertaria. Aracre se había referido a ese segmento del debate y aportado una comparativa de consumo de carne vacuna.
“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió Milei en su mensaje. “Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira”.