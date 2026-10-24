Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2026 ELECCIÓN CLAVE

Milei volvió a insultar a Lula en la víspera del ballotage

El presidente argentino llamó a su par de Brasil “ladrón y mentiroso”.

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