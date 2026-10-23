Volver | La Tecla Nacionales 23 de octubre de 2026 BUENOS AMIGOS

Causa LIBRA: la Justicia sobreseyó al presidente Milei y su hermana Karina

La decisión alcanzó a otros involucrados, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis y Chyi Haur Peh (Julian Peh. El fallo habla de “inexistencia de delito”, a pesar de no haber tomado declaración alguna.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.