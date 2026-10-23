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Causa LIBRA: la Justicia sobreseyó al presidente Milei y su hermana Karina

La decisión alcanzó a otros involucrados, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis y Chyi Haur Peh (Julian Peh. El fallo habla de “inexistencia de delito”, a pesar de no haber tomado declaración alguna.

Causa LIBRA: la Justicia sobreseyó al presidente Milei y su hermana Karina
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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó hoy al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.

La decisión alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sin tomar ninguna declaración, el magistrado tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano, con lo cual la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen esta decisión.

Información en desarrollo.

 

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