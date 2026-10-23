Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2026 TENSIÓN

Un peaje, más controles y fábricas en riesgo: polémica en distrito de la Segunda sección

UIPBA y ADIBA rechazaron el cobro por circular cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87 de Ramallo y la creación de un registro municipal para el transporte pesado. Advirtieron sobre multas, restricciones a la circulación y posibles clausuras de fábricas.

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