Volver | La Tecla Municipios 23 de octubre de 2026 MALABARES

Municipio bonaerense activa planes para aliviar sus deudas

El intendente de Lincoln, el radical Salvador Serenal, anunció que el programa ofrece quitas de hasta el 100% de los intereses y opciones de pago en hasta 12 cuotas.

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