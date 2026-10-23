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Municipio bonaerense activa planes para aliviar sus deudas

El intendente de Lincoln, el radical Salvador Serenal, anunció que el programa ofrece quitas de hasta el 100% de los intereses y opciones de pago en hasta 12 cuotas. 

Municipio bonaerense activa planes para aliviar sus deudas
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La municipalidad de Lincoln, a cargo del intendente Salvador Serenal (UCR), puso en marcha un plan de regularización de deudas que ofrece descuentos de hasta el 100% en intereses y distintas alternativas de financiación para los contribuyentes con obligaciones pendientes al 31 de agosto de 2026.

El programa alcanza a las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, el Impuesto Automotor, Patente y Rodado Moto. Quedan excluidas la tasa de Red Vial y las multas, intereses, accesorios e infracciones vinculadas con Derechos de Construcción.

Los beneficios varían según la modalidad elegida. Quienes cancelen la totalidad de la deuda al contado accederán a una quita del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios.

Para quienes opten por financiar el pago, se aplicará una tasa de interés del 2% mensual no acumulativo sobre el capital adeudado. En esos casos, la quita de intereses será del 75% para planes de tres cuotas, del 50% para seis cuotas y del 25% para doce.

Los contribuyentes podrán adherir al régimen hasta el 15 de diciembre de 2026. Para consultar el estado de las tasas y gestionar la regularización, pueden ingresar al sitio oficial de tasas municipales, solicitar los comprobantes de libre deuda por WhatsApp al (2355) 644449 o escribir a rentas@lincoln.gob.ar.
 

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