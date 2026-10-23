El Concejo Deliberante de Saavedra trata el pedido de destitución del intendente

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El Concejo Deliberante de Saavedra sesiona este viernes para debatir las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre la situación del intendente Matías Nebot, quien aseguró ser un consumidor de drogas en recuperación, concretamente de cocaína.
La comisión fue conformada para analizar declaraciones públicas del jefe comunal vinculadas a los consumos problemáticos, señalando que hacía más de 300 días que no consumía, con una oposición unificada que buscará la remoción de su cargo del alcalde vecinalista.
En la antesala del encuentro, aparecieron carteles y folletos en las rejas de ingreso al edificio. En algunos se leía la frase “Mati, ¿quién vende?”, dirigida al jefe comunal, señala el medio local Reflejos Pigüé, puntualizando que habrían sido colocados durante la madrugada.
Concejales de la oposición plantearon que Nebot pudo haber tomado decisiones bajo los efectos de esa droga y, sobre todo, remarcan que, si compró drogas, está obligado como funcionario público a denunciar delitos, lo cual incluye la comercialización de estupefacientes.
En el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Concejo tiene facultades para juzgar, suspender preventivamente y destituir a los jefes comunales, una opción que impulsan radicales, peronistas y libertarios, entre otros grupos.