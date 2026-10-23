Volver | La Tecla Municipios 23 de octubre de 2026 DEFINICIONES

El Concejo Deliberante de Saavedra trata el pedido de destitución del intendente

El cuerpo debate el informe sobre el intendente vecinalista Matías Nebot, quien confesó ser consumidor de drogas en recuperación. La oposición busca removerlo de su cargo.

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