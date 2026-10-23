Gwyneth Paltrow debuta en Netflix

Gwyneth Paltrow dará el salto a su primer papel protagonista en una serie de televisión. Lo hará en The Apology (La Disculpa), un thriller producido por A24 para Netflix que ya tiene luz verde para dos temporadas.



La ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Shakespeare in Love (1999) interpretará a Evelyn Amspoker, madre de un hijo asesinado hace 18 años en un caso que conmocionó a Estados Unidos y quedó sin resolver. Casi dos décadas después, aparece un desconocido que confiesa el crimen. Cuando Evelyn y su marido, Caleb, creen que por fin se hará justicia, descubren que el asesino podría librarse con una condena reducida. Ante esa posibilidad, los padres deciden tomarse la justicia por su mano.



El proyecto está dirigido por el cineasta danés Thomas Vinterberg (ganador del Oscar por Otra ronda) y escrito por Joe Murtagh (The Woman in the Wall). Vinterberg, Murtagh, Joe Hipps y la propia Paltrow figuran como productores ejecutivos.



Aunque es la primera vez que Paltrow encabeza una ficción televisiva, no es ajena a la pequeña pantalla: participó en Glee (como Holly Holiday), The Politician y American Horror Story. En cine, además del Oscar, se destacó en Emma, El talento de Mr. Ripley y como Pepper Potts en la saga de Iron Man.