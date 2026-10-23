Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley se comprometieron

El cantante de country Billy Ray Cyrus (65) y la actriz británica Elizabeth Hurley (61) se comprometieron después de más de un año de noviazgo. El padre de Miley Cyrus le pidió matrimonio a Hurley.



La noticia se confirmó cuando la actriz lució un enorme anillo de diamante. Aunque estaba filmando la serie The ‘Burbs, el anillo no formaba parte del vestuario. Cyrus también dejó clara su decisión de avanzar en la relación.



La pareja se conoció en 2022 durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise. Se reencontraron en febrero de 2025 y oficializaron la relación el Domingo de Pascua de ese mismo año. Este será el cuarto matrimonio de Cyrus (antes estuvo casado con Cindy Smith, Tish Cyrus y Firerose). Hurley, por su lado, estuvo años con Hugh Grant, se casó con Arun Nayar y estuvo comprometida con Shane Warne.